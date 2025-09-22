Sciopero generale per la Palestina manifestazioni in 76 città italiane il 22 settembre

Il 22 settembre 2025 l’Italia si è fermata per lo sciopero generale nazionale indetto in solidarietà con Gaza e la popolazione palestinese. In 76 città si sono svolte manifestazioni, cortei e blocchi che hanno coinvolto decine di migliaia di persone, chiedendo il cessate il fuoco immediato a Gaza e lo stop alle forniture di armi a Israele. Credits: FB Collettivo OSA – Roma Indice. Sciopero Palestina: Roma, 30mila in corteo per Gaza. Napoli, studenti in piazza durante la visita di Mattarella. Le altre città in sciopero per la Palestina: da Bologna a Torino, fino a Milano e Livorno. Cortei pro Palestina: le rivendicazioni dei manifestanti. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

