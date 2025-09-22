Sciopero generale per la Palestina manifestazioni in 76 città italiane il 22 settembre
Il 22 settembre 2025 l’Italia si è fermata per lo sciopero generale nazionale indetto in solidarietà con Gaza e la popolazione palestinese. In 76 città si sono svolte manifestazioni, cortei e blocchi che hanno coinvolto decine di migliaia di persone, chiedendo il cessate il fuoco immediato a Gaza e lo stop alle forniture di armi a Israele. Credits: FB Collettivo OSA – Roma Indice. Sciopero Palestina: Roma, 30mila in corteo per Gaza. Napoli, studenti in piazza durante la visita di Mattarella. Le altre città in sciopero per la Palestina: da Bologna a Torino, fino a Milano e Livorno. Cortei pro Palestina: le rivendicazioni dei manifestanti. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani
Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti
A Torino la giornata di sciopero generale per Gaza è iniziata sotto la pioggia con blocchi agli ingressi del Campus Einaudi e di altre scuole. Gli studenti si sono radunati in piazza Arbarello e si muoveranno verso piazza Carlo Felice, davanti a Porta Nuova, per - X Vai su X
Durante il corteo romano dello sciopero generale per Gaza uno degli interventi più apprezzati è stato quello di un pompiere. «Non siamo supereroi», ha detto davanti alla folla, ricordando che ogni lavoratore può fare la differenza aderendo allo sciopero. - facebook.com Vai su Facebook
Cortei per Gaza, tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine in tutta Italia - Schelin a Meloni: Condanniamo le violenze di Milano, lo abbiamo sempre fatto, siamo contro la violenza politica. Aspettiamo che Meloni condanni i crimini di Netanyahu a Gaza; Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza. Milano, scontri con la polizia. Bologna, bloccata la A14; Sciopero per Gaza, Roma si ferma. I manifestanti invadono la Tangenziale: traffico in tilt.
Sciopero generale per Gaza, a Milano momenti di tensione manifestanti-Polizia. DIRETTA - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale per Gaza, a Milano momenti di tensione manifestanti- tg24.sky.it scrive
Manifestazione pro Palestina a Bergamo: in migliaia in Porta Nuova, centro bloccato-Foto/Video - Il giorno dello sciopero generale a favore della Palestina in Italia, anche a Bergamo centinaia di persone si sono date appuntamento a Porta Nuova dove è stato indetto un presidio per le 18. Lo riporta ecodibergamo.it