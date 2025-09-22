Sciopero generale per la Palestina adesione e solidarietà di Pazzano
"Oggi, in occasione dello sciopero generale del 22 settembre, sento il dovere di esprimere tutta la mia solidarietà e il mio impegno verso il popolo palestinese. Aderisco con convinzione a questa mobilitazione, che ha l’obiettivo di denunciare la continua violazione dei diritti umani in Palestina. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani
Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti
Giornata di sciopero generale oggi in tutta Italia indetto dai sindacati di base in solidarietà con la popolazione palestinese. Coinvolti diversi settori pubblici, tra cui trasporti (ma non aerei), scuole e università. Manifestazioni in decine di città. Ingenti le misure di - X Vai su X
Leggi su Tgr Abruzzo Domani sciopero generale Stop di 24 ore proclamato dal sindacato di base. Il Tar sospende l'ordinanza del ministro Salvini. Alla Asl di Chieti si asterranno dal lavoro anche gli addetti ai Cup - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale per Gaza, trasporti pubblici e privati si fermano. Scuola a rischio (anche nidi) - Treni, Salvini: “L'adesione allo sciopero è bassa, riflettere sulla normativa”; Oggi sciopero generale per Gaza, l’impatto sui servizi. Manifestazione a Roma; Sciopero generale per Gaza, anche alcuni negozianti tengono chiuso: Not in my name.
Sciopero generale per Gaza, l’Italia si ferma: disagi per treni, bus e scuole. Orari e fasce garantite - Oltre 70 cortei nelle città Dai treni alle scuole, dai porti al trasporto locale alla sanità. Scrive lastampa.it
Sciopero generale per Gaza, Giovani Comunisti: non possiamo restare in silenzio - Arriva dai Giovani Comunisti/e di Avelino una nota per ribadire la propria adesione allo sciopero generale indetto per la giornata odierna. Come scrive corriereirpinia.it