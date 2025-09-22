Sciopero generale per Gaza treni cancellati e porti bloccati DIRETTA

Per la giornata di oggi i sindacati di base hanno proclamato lo sciopero generale in sostegno della popolazione della Striscia e della Global Sumud Flotilla. Coinvolti tutti i settori, dal trasporto pubblico locale alle ferrovie, dalla scuola alla sanità. Manifestazioni in almeno 75 città, tanti gli studenti in piazza. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

