Sciopero generale per Gaza treni cancellati e porti bloccati DIRETTA
Per la giornata di oggi i sindacati di base hanno proclamato lo sciopero generale in sostegno della popolazione della Striscia e della Global Sumud Flotilla. Coinvolti tutti i settori, dal trasporto pubblico locale alle ferrovie, dalla scuola alla sanità. Manifestazioni in almeno 75 città, tanti gli studenti in piazza. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani
Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti
Sciopero per Gaza domani su treni, bus, navi e a scuola. Ma i disagi continueranno fino a novembre; Sciopero generale per Gaza, da treni a scuola: settori a rischio stop oggi 22 settembre; Sciopero generale per Gaza, l’Italia si ferma: treni in ritardo di 2 ore a Milano, Termini bloccata.
Sciopero generale per Gaza, l’Italia si ferma: disagi per treni, bus e scuole. Orari e fasce garantite - Oltre 70 cortei nelle città Dai treni alle scuole, dai porti al trasporto locale alla sanità. Secondo lastampa.it
Sciopero generale per Gaza, attive le Metro a Roma. Treni, scuola, cortei: che succede - I sindacati avevano promesso di bloccare l'Italia in sostegno della causa palestinese. Segnala iltempo.it