Sciopero generale per Gaza | trasporti scuole e sanità ecco cos’è a rischio e le piazze della protesta
L’Italia si prepara ad una giornata di mobilitazione nazionale in solidarietà con la popolazione di Gaza. Oggi, diversi settori cruciali, tra cui trasporti, scuole e sanità, saranno interessati da uno sciopero generale di 24 ore indetto da Usb e dai sindacati di base (Cub, Adl, Sgb). Le motivazioni alla base della protesta sono molteplici: il sindacato Usb denuncia il “ genocidio in corso nella Striscia di Gaza”, il blocco degli aiuti umanitari da parte dell’esercito israeliano e le minacce alla missione internazionale Global Sumund Flotilla, che trasporta beni di prima necessità alla popolazione palestinese. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani
Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti
Leggi su Tgr Abruzzo Domani sciopero generale Stop di 24 ore proclamato dal sindacato di base. Il Tar sospende l'ordinanza del ministro Salvini. Alla Asl di Chieti si asterranno dal lavoro anche gli addetti ai Cup - facebook.com Vai su Facebook
Lo sciopero generale di domani, a sostegno dei palestinesi - X Vai su X
Sciopero di 24 ore per Gaza, trasporti a rischio e mobilitazione al porto; È il giorno dello sciopero generale. Dal settore pubblico al privato, l’Italia si mobilita per Gaza:…; Sciopero generale per Gaza, da treni a scuola: settori a rischio stop oggi 22 settembre.
Oggi lo sciopero generale per Gaza. Dai trasporti alle scuole, chi si ferma - Una giornata di mobilitazione proclamata da Usb e altri sindacati di base. rainews.it scrive
È il giorno dello sciopero generale. Dal settore pubblico al privato, l’Italia si mobilita per Gaza: le manifestazioni - Oltre 80 manifestazioni in tutta Italia per lo sciopero generale a sostegno di Gaza. Lo riporta ilfattoquotidiano.it