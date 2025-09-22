Sciopero generale per Gaza | trasporti scuole e sanità ecco cos’è a rischio e le piazze della protesta

L’Italia si prepara ad una giornata di mobilitazione nazionale in solidarietà con la popolazione di Gaza. Oggi, diversi settori cruciali, tra cui trasporti, scuole e sanità, saranno interessati da uno sciopero generale di 24 ore indetto da Usb e dai sindacati di base (Cub, Adl, Sgb). Le motivazioni alla base della protesta sono molteplici: il sindacato Usb denuncia il “ genocidio in corso nella Striscia di Gaza”, il blocco degli aiuti umanitari da parte dell’esercito israeliano e le minacce alla missione internazionale Global Sumund Flotilla, che trasporta beni di prima necessità alla popolazione palestinese. 🔗 Leggi su Cultweb.it

