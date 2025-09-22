Sciopero generale per Gaza | oggi l’Italia si ferma

22 set 2025

La protesta, promossa da Usb, Cub, Sgb e altre sigle, coinvolgerà diversi settori strategici e durerà 24 ore: tutti i servizi a rischio L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

