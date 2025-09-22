Sciopero generale per Gaza manifestazioni in tutta Italia | scontri a Milano e Roma

Disagi in tutta Italia per lo sciopero generale indetto dai sindacati di base in solidarietà con Gaza. Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Milano, Roma, Napoli, Bologna e altre città. Alla Stazione Centrale di Milano scontri tra corteo e polizia, chiusi i cancelli e turisti in fuga. A Roma bloccata Termini, cortei anche nei quartieri. Grandi difficoltà nei trasporti, scuole e porti coinvolti. Proteste davanti al consolato americano, bandiera Usa bruciata. Governo e forze dell’ordine in allerta: tensione destinata a salire nelle prossime ore. 15:45 – Milano, scontri in Stazione Centrale Momenti di forte tensione alla Stazione Centrale di Milano, dove i manifestanti hanno tentato di entrare nella Galleria delle Carrozze. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it