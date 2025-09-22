Sciopero generale per Gaza | manifestazioni in 75 città Tutti gli orari degli stop dalla scuola ai trasporti
Seconda giornata di protesta nazionale di 24 ore indetta da Usb e dai sindacati di base in solidarietà alla popolazione civile palestinese della Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani
Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti
Leggi su Tgr Abruzzo Domani sciopero generale Stop di 24 ore proclamato dal sindacato di base. Il Tar sospende l'ordinanza del ministro Salvini. Alla Asl di Chieti si asterranno dal lavoro anche gli addetti ai Cup - facebook.com Vai su Facebook
Lo sciopero generale di domani, a sostegno dei palestinesi - X Vai su X
Sciopero generale per Gaza, primo stop: la manifestazione a Messina guidata da Landini; Oggi sciopero generale per Gaza, l’impatto sui servizi. Manifestazione a Roma; Sciopero generale, Palestina è il nome del nostro scontento.
È il giorno dello sciopero generale. Dal settore pubblico al privato, l’Italia si mobilita per Gaza: le manifestazioni - Oltre 80 manifestazioni in tutta Italia per lo sciopero generale a sostegno di Gaza. Scrive ilfattoquotidiano.it
Sciopero generale per Gaza: le manifestazioni e gli stop dalla scuola ai trasporti - Seconda giornata di protesta nazionale di 24 ore indetta da Usb e dai sindacati di base in solidarietà alla popolazione civile palestinese della Striscia di Gaza ... Riporta vanityfair.it