Sciopero generale per Gaza in corso manifestazioni e cortei in tutta Italia DIRETTA

Per la giornata di oggi i sindacati di base hanno proclamato lo sciopero generale in sostegno della popolazione della Striscia e della Global Sumud Flotilla. Coinvolti tutti i settori, dal trasporto pubblico locale alle ferrovie, dalla scuola alla sanità. Manifestazioni in almeno 75 città, tanti gli stendenti in piazza. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sciopero generale per Gaza, in corso manifestazioni e cortei in tutta Italia. DIRETTA

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Durerà fino alle 23 lo #sciopero generale in solidarietà alla popolazione di #Gaza e alla Global Sumud Flotilla. Chiusure e disagi per scuola, università, #trasporti. A Milano un corteo è partito poco fa da piazzale Cadorna e arriverà alla Stazione Centrale - X Vai su X

Local Team. . LIVE Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia: diretta video - facebook.com Vai su Facebook

L'Italia in piazza per Gaza, al via lo sciopero generale. Chi si ferma, settore per settore; È in corso lo sciopero generale a sostegno della Palestina; Sciopero generale per Gaza, da treni a scuola: settori a rischio stop oggi 22 settembre.

In corso in tutta Italia lo sciopero per Gaza - E' in corso in tutta Italia lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base a sostegno di Gaza. msn.com scrive

Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in piazza a Potenza e Matera - L'iniziativa dell'Usb "contro il genocidio nella Striscia di Gaza e l'inerzia del Governo e dell ... Si legge su rainews.it