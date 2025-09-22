Sciopero generale per Gaza in corso manifestazioni e cortei in tutta Italia DIRETTA

Tg24.sky.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la giornata di oggi i sindacati di base hanno proclamato lo sciopero generale in sostegno della popolazione della Striscia e della Global Sumud Flotilla. Coinvolti tutti i settori, dal trasporto pubblico locale alle ferrovie, dalla scuola alla sanità. Manifestazioni in almeno 75 città, tanti gli stendenti in piazza. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

sciopero generale per gaza in corso manifestazioni e cortei in tutta italia diretta

© Tg24.sky.it - Sciopero generale per Gaza, in corso manifestazioni e cortei in tutta Italia. DIRETTA

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

L'Italia in piazza per Gaza, al via lo sciopero generale. Chi si ferma, settore per settore; È in corso lo sciopero generale a sostegno della Palestina; Sciopero generale per Gaza, da treni a scuola: settori a rischio stop oggi 22 settembre.

sciopero generale gaza corsoIn corso in tutta Italia lo sciopero per Gaza - E' in corso in tutta Italia lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base a sostegno di Gaza. msn.com scrive

sciopero generale gaza corsoSciopero generale per Gaza, manifestazioni in piazza a Potenza e Matera - L'iniziativa dell'Usb "contro il genocidio nella Striscia di Gaza e l'inerzia del Governo e dell ... Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale Gaza Corso