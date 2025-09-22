Sciopero generale per Gaza e Palestina | Italia in piazza tra cortei e scontri
Mobilitazione nazionale del 22 settembre. In tutta Italia si sono svolti cortei e manifestazioni per Gaza e la Palestina, nel quadro dello sciopero generale di oggi, lunedì 22 settembre. In diverse città si sono registrati momenti di forte tensione, con scontri tra polizia e manifestanti. Le situazioni più critiche si sono verificate a Milano, ma disordini e blocchi hanno interessato anche Bologna, Roma, Torino, Pisa e Porto Marghera. Milano: epicentro degli scontri. Nel primo pomeriggio, nella zona della stazione Centrale, un gruppo di manifestanti ha tentato di entrare nell'atrio principale.
