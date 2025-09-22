Sciopero generale per Gaza decine di cortei paralizzano Roma | migliaia a Termini piazza strapiena
Tantissime le persone scese in piazza a Roma per sostenere lo sciopero generale proclamato da Usb contro il genocidio in atto a Gaza. La capitale è completamente paralizzata: migliaia in piazza a Termini, con numeri per uno sciopero generale che non si vedevano da anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
