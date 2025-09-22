Sciopero generale per Gaza da treni a scuola | settori a rischio stop oggi 22 settembre

Dopo l’ agitazione del 19 settembre scorso, scatta la seconda giornata di protesta nazionale di 24 ore indetta da Usb e dai sindacati di base (Cub, Adl, Sgb) per esprimere solidarietà alla popolazione civile palestinese della Striscia di Gaza. Ad incrociare le braccia sono, con modalità varie, i lavoratori che operano in diversi comparti, dalle ferrovie al trasporto pubblico locale, dai porti ai taxi, ai quali va aggiunto il personale di scuole e università. Resta escluso invece il settore aereo. Ecco cosa sapere. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sciopero generale per Gaza, da treni a scuola: settori a rischio stop oggi 22 settembre

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

Sciopero generale per Gaza: possibili disagi anche a Brescia - X Vai su X

Lunedì 22 settembre iocisto rimarrà chiusa. La libreria aderisce allo sciopero generale per Gaza. Uno stop collettivo, un gesto necessario per dire che non possiamo continuare come se nulla stesse accadendo. Lo facciamo per Gaza, per i suoi bambini, per ch - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale lunedì 22 settembre per Gaza: a rischio scuola e trasporti, anche taxi e navi - ItTaxi e Uri non aderiscono a sciopero; Sciopero generale per Gaza, dai treni alla scuola: settori a rischio stop il 22 settembre; Manifestazione per Gaza a Roma, lunedì 22 settembre l'Usb sarà a piazza dei Cinquecento.

Sciopero generale, oggi l'Italia si ferma per Gaza: da treni a bus e scuola, i servizi a rischio - Sul fronte del trasporto locale, a Roma si fermano i lavoratori dell'Atac che aderiscono alle organizzazioni sindacali Usb Lavoro Privato e Orsa Trasporti. Si legge su adnkronos.com

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo - Lo sciopero generale indetto per lunedì 22 settembre dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con la ... Segnala ecodibergamo.it