Sciopero generale per Gaza da treni a scuola | settori a rischio stop oggi 22 settembre

Dopo l’ agitazione del 19 settembre scorso, scatta la seconda giornata di protesta nazionale di 24 ore indetta da Usb e dai sindacati di base (Cub, Adl, Sgb) per esprimere solidarietà alla popolazione civile palestinese della Striscia di Gaza. Ad incrociare le braccia sono, con modalità varie, i lavoratori che operano in diversi comparti, dalle ferrovie al  trasporto pubblico locale, dai porti ai taxi, ai quali va aggiunto il personale di scuole e università. Resta escluso invece il settore aereo. Ecco cosa sapere. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

