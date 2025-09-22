Sciopero generale per Gaza cortei in Italia A Milano scontri manifestanti-forze ordine

È stata una giornata di astensione dal lavoro in sostegno della popolazione della Striscia e della Global Sumud Flotilla. Coinvolti tutti i settori, da trasporto pubblico locale a ferrovie, da scuola a sanità. Manifestazioni in diverse città, treni cancellati. Scontri in Stazione Centrale nel capoluogo lombardo. A Bologna corteo ha bloccato per ore l'autostrada, nella Capitale è arrivato in tangenziale. Studenti romani entrati alla Sapienza. Porti fermi a Genova, Livorno, Marghera. Tensioni anche a Torino e Brescia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sciopero generale per Gaza, cortei in Italia. A Milano scontri manifestanti-forze ordine

sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

A Torino la giornata di sciopero generale per Gaza è iniziata sotto la pioggia con blocchi agli ingressi del Campus Einaudi e di altre scuole. Gli studenti si sono radunati in piazza Arbarello e si muoveranno verso piazza Carlo Felice, davanti a Porta Nuova

Durante il corteo romano dello sciopero generale per Gaza uno degli interventi più apprezzati è stato quello di un pompiere. «Non siamo supereroi», ha detto davanti alla folla, ricordando che ogni lavoratore può fare la differenza aderendo allo sciopero.

Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza. Milano, scontri con la polizia. Bologna, bloccata la A14; Cortei per Gaza, tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine in tutta Italia - Lancio di bottiglie e scontri a Brescia; Sciopero generale per Gaza, violenti scontri a Milano. Meloni: immagini indegne, tutti condannino.

Sciopero per Gaza in diretta, l'Italia in corteo: pesanti scontri a Milano, bloccate la stazione Termini a Roma e l'autostrada a Bologna - Le ultime notizie sullo sciopero generale per Gaza oggi, 22 settembre, e gli aggiornamenti sulla guerra in diretta

Sciopero generale per Gaza. Cortei e disagi da Milano a Palermo. A Roma bloccata la stazione Termini - Dalle stazioni ferroviarie paralizzate di Roma e Napoli ai porti di Genova e Livorno, passando per Milano, Bologna, Palermo, Pisa e Cagliari: migliaia di