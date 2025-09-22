Sciopero generale per Gaza | cortei e assemblee in 80 città italiane

Lettera43.it | 22 set 2025

Oggi l’Italia si ferma per uno sciopero generale indetto dalle sigle sindacali di base in solidarietà alla popolazione palestinese  e a sostegno della Global Sumud Flotilla. La mobilitazione, partita dai portuali di Genova e sostenuta da Usb, Orsa, collettivi e associazioni, coinvolge lavoratori, studenti e cittadini in 80 città italiane. Tra blocchi, cortei e disagi nei trasporti e nei servizi pubblici, gli attivisti chiedono la fine del «genocidio e dell’occupazione israeliana» e l’adozione di sanzioni verso Israele. A Genova e Livorno bloccati dei varchi portuali. Due varchi portuali, via Albertazzi e San Benigno, sono chiusi dai portuali e dai lavoratori Usb. 🔗 Leggi su Lettera43.it

