Sciopero generale per Gaza | Blocchiamo tutto

Perugiatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sciopero generale. Il 22 settembre seconda mobilitazione contro l'invasione di Gaza City da parte dell'esercito israeliano. Lo sciopero è stato indetto su scala nazionale per 24 ore da alcune sigle sindacali autonome - ci sono Usb, Adl Cobas, Cub - e interessa tutti i settori. A Perugia diversi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

