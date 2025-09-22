Sciopero generale per Gaza | Blocchiamo tutto

Sciopero generale. Il 22 settembre seconda mobilitazione contro l'invasione di Gaza City da parte dell'esercito israeliano. Lo sciopero è stato indetto su scala nazionale per 24 ore da alcune sigle sindacali autonome - ci sono Usb, Adl Cobas, Cub - e interessa tutti i settori. A Perugia diversi.

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Giornata di sciopero generale oggi in tutta Italia indetto dai sindacati di base in solidarietà con la popolazione palestinese. Coinvolti diversi settori pubblici, tra cui trasporti (ma non aerei), scuole e università. Manifestazioni in decine di città. Ingenti le misure di

Domani sciopero generale Stop di 24 ore proclamato dal sindacato di base. Il Tar sospende l'ordinanza del ministro Salvini. Alla Asl di Chieti si asterranno dal lavoro anche gli addetti ai Cup

Sciopero generale per Gaza, trasporti pubblici e privati si fermano. Scuola a rischio (anche nidi) - Treni, Salvini: "L'adesione allo sciopero è bassa, riflettere sulla normativa"; Sciopero generale, Palestina è il nome del nostro scontento; Torino per Gaza, il 22 settembre è sciopero generale: Blocchiamo tutto. Blocchi diffusi e aule vuote, fermi anche treni e mezzi Gtt.

"Blocchiamo tutto": al via dal Campus Einaudi a Torino lo sciopero per Gaza dei sindacati di base - Con queste parole scritte su uno striscione prende il via la protesta degli studenti al Campus Einaudi.

'Blocchiamo tutto': lo sciopero generale per Gaza del 22 settembre. Corteo dalla rotonda dell'A1 - Lunedì 22 settembre è la giornata indetta dai sindacati di base: Usb ha proclamato lo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private