Sciopero generale per Gaza bloccato il porto di Livorno | cori con Bella Ciao e bandiere della Palestina – Video

In occasione della giornata dello sciopero generale per Gaza, indetta per il 22 settembre, gli attivisti e i lavoratori pro Palestina hanno bloccato il porto di Livorno. Anche la pioggia non li ha fermati: i manifestanti hanno continuato l’azione di protesta cantando Bella Ciao e sventolando bandiere della Palestina L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero generale per Gaza, bloccato il porto di Livorno: cori con Bella Ciao e bandiere della Palestina – Video

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Giornata di sciopero generale oggi in tutta Italia indetto dai sindacati di base in solidarietà con la popolazione palestinese. Coinvolti diversi settori pubblici, tra cui trasporti (ma non aerei), scuole e università. Manifestazioni in decine di città. Ingenti le misure di - X Vai su X

Leggi su Tgr Abruzzo Domani sciopero generale Stop di 24 ore proclamato dal sindacato di base. Il Tar sospende l'ordinanza del ministro Salvini. Alla Asl di Chieti si asterranno dal lavoro anche gli addetti ai Cup - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale per Gaza, trasporti pubblici e privati si fermano. Scuola a rischio (anche nidi) - Treni, Salvini: “L'adesione allo sciopero è bassa, riflettere sulla normativa”; Sciopero generale per Gaza, bloccato il porto di Livorno: cori con Bella Ciao e bandiere della Palestina…; Toscana, è sciopero per Gaza: a Livorno bloccato il porto. Corteo all’uscita della A1 a Calenzano.

Sciopero generale per Gaza: a Roma chiuse le stazioni metro di Termini, a Torino gli studenti bloccano l'ingresso all'università - Lo sciopero generale indetto per oggi (lunedì 22 settembre) dalle sigle sindacali di base, in segno ... Si legge su leggo.it

Oggi lo sciopero per Gaza, dai treni alle scuole: tutte le notizie. Torino, studenti bloccano ingressi del Campus universitario. Diretta tv - Tutti i comparti aderiscono alla mobilitazione che vedrà manifestazioni in almeno 75 città, a cominciare da Roma, Milano e ... Secondo quotidiano.net