Sciopero generale per Gaza a Torino | Al lavoro tre autisti su quattro

Mentre a Torino sfila il corteo di protesta per la Palestina, pendolari e lavoratori fanno i conti anche con i disagi per i mezzi del trasporto pubblico locale in sciopero oggi, 22 settembre. Le criticità riguardano pullman, tram, metro e bus, per tutta la giornata.Le adesioni dei lavoratoriIn. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Oggi #sciopero generale di 24 ore proclamato da USB e sindacati di base a sostegno del popolo palestinese. Circa 80 le manifestazioni in tutta Italia. Disagi e cancellazioni nel traffico ferroviario, nel trasporto pubblico locale e nelle scuole. #Tg1 Roberta Ferra - X Vai su X

LA DIRETTA | L'Italia scende in piazza per Gaza, in corso lo sciopero generale. Cortei e presidi in oltre 70 città #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Cortei per Gaza: manifestanti sui binari a Torino, scontri a Milano, bloccata autostrada a Bologna - A Catania tensioni tra polizia e manifestanti; Torino per Gaza, il 22 settembre è sciopero generale: Blocchiamo tutto. Blocchi diffusi e aule vuote, fermi anche treni e mezzi Gtt; Sciopero generale per Gaza, a Milano e Marghera tensione manifestanti-Polizia. DIRETTA.

Sciopero per Gaza a Torino, azione di Ultima Generazione - A Torino un gruppo di attivisti di Ultima Generazione ha bloccato la carreggiata di corso Vittorio Emanuele II. Da tg24.sky.it

Sciopero generale per Gaza, a Milano momenti di tensione manifestanti-Polizia. DIRETTA - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale per Gaza, a Milano momenti di tensione manifestanti- Scrive tg24.sky.it