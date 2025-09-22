Sciopero generale per Gaza a Milano violenti scontri manifestanti-forze ordine DIRETTA

Per la giornata di oggi i sindacati di base hanno proclamato lo sciopero generale in sostegno della popolazione della Striscia e della Global Sumud Flotilla. Coinvolti tutti i settori, dal trasporto pubblico locale alle ferrovie, dalla scuola alla sanità. Manifestazioni in decine di città. Treni cancellati e porti occupati. A Bologna corteo blocca per ore l'autostrada, a Roma arriva in tangenziale. Scontri in Stazione Centrale nel capoluogo lombardo. Studenti vogliono occupare Lettere a La Sapienza.

A Torino la giornata di sciopero generale per Gaza è iniziata sotto la pioggia con blocchi agli ingressi del Campus Einaudi e di altre scuole. Gli studenti si sono radunati in piazza Arbarello e si muoveranno verso piazza Carlo Felice, davanti a Porta Nuova

In tutta Italia è in corso lo sciopero generale indetto dai sindacati di base in solidarietà con Gaza. La mobilitazione coinvolge tutti i settori: trasporti pubblici locali, ferrovie, porti, scuole e servizi pubblici. Oltre 30 mila i partecipanti a Roma.

