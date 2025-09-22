Sciopero generale per Gaza a Milano momenti di tensione manifestanti-Polizia DIRETTA

Per la giornata di oggi i sindacati di base hanno proclamato lo sciopero generale in sostegno della popolazione della Striscia e della Global Sumud Flotilla. Coinvolti tutti i settori, dal trasporto pubblico locale alle ferrovie, dalla scuola alla sanità. Manifestazioni in almeno 75 città, tanti gli studenti in piazza. Treni cancellati e porti bloccati. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sciopero generale per Gaza, a Milano momenti di tensione manifestanti-Polizia. DIRETTA

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Sciopero generale per Gaza. Cortei e disagi da Milano a Palermo. A Roma bloccata la stazione Termini - X Vai su X

Local Team. . LIVE Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia: diretta video - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale per Gaza lunedì 22 settembre: a rischio tram, bus, metrò e treni. A Milano il corteo regionale; Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia. L’impatto sui servizi; Sciopero per Gaza, Milano si ferma: gli orari di metro, bus, tram, treni e il corteo in centro.

Sciopero oggi per Gaza, migliaia in piazza per lo sciopero generale. Milano, bruciata bandiera Usa. Pisa, bloccata Sgc - Lo sciopero generale indetto per lunedì dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con ... Si legge su ilmattino.it

Sciopero generale per Gaza. Cortei e disagi da Milano a Palermo. A Roma bloccata la stazione Termini - Dalle stazioni ferroviarie paralizzate di Roma e Napoli ai porti di Genova e Livorno, passando per Milano, Bologna, Palermo, Pisa e Cagliari: migliaia di ... Secondo huffingtonpost.it