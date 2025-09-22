Per la giornata di oggi i sindacati di base hanno proclamato lo sciopero generale in sostegno della popolazione della Striscia e della Global Sumud Flotilla. Coinvolti tutti i settori, dal trasporto pubblico locale alle ferrovie, dalla scuola alla sanità. Manifestazioni in almeno 75 città, tanti gli studenti in piazza. Treni cancellati e porti occupati. A Bologna corteo blocca l'autostrada. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Sciopero generale per Gaza, a Milano e Marghera tensione manifestanti-Polizia. DIRETTA