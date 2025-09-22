Sciopero generale per Gaza a Milano e Marghera scontri manifestanti-forze ordine DIRETTA

Per la giornata di oggi i sindacati di base hanno proclamato lo sciopero generale in sostegno della popolazione della Striscia e della Global Sumud Flotilla. Coinvolti tutti i settori, dal trasporto pubblico locale alle ferrovie, dalla scuola alla sanità. Manifestazioni in almeno 75 città, tanti gli studenti in piazza. Treni cancellati e porti occupati. A Bologna corteo blocca l'autostrada, a Roma arriva in tangenziale. Scontri in Stazione Centrale nel capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sciopero generale per Gaza, a Milano e Marghera scontri manifestanti-forze ordine. DIRETTA

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Oggi #sciopero generale di 24 ore proclamato da USB e sindacati di base a sostegno del popolo palestinese. Circa 80 le manifestazioni in tutta Italia. Disagi e cancellazioni nel traffico ferroviario, nel trasporto pubblico locale e nelle scuole. #Tg1 Roberta Ferra - X Vai su X

LA DIRETTA | L'Italia scende in piazza per Gaza, in corso lo sciopero generale. Cortei e presidi in oltre 70 città #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero per Gaza, Milano si ferma: gli orari dei mezzi e 10mila persone in corteo. Chiusa una metro; L'Italia in piazza per Gaza, al via lo sciopero generale. Chi si ferma, settore per settore; In diretta. L'Italia sciopera per Gaza: adesioni da 80 città, più di 20mila a Roma, Termini bloccata.

Sciopero generale per Gaza, a Milano momenti di tensione manifestanti-Polizia. DIRETTA - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale per Gaza, a Milano momenti di tensione manifestanti- Lo riporta tg24.sky.it

Sciopero generale per Gaza. Cortei e disagi da Milano a Palermo. A Roma bloccata la stazione Termini - Dalle stazioni ferroviarie paralizzate di Roma e Napoli ai porti di Genova e Livorno, passando per Milano, Bologna, Palermo, Pisa e Cagliari: migliaia di ... Come scrive huffingtonpost.it