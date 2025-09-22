Sciopero generale oggi | sindacati e lavoratori in piazza a Novara e Verbania

Sarà una giornata di sciopero, quella di oggi, lunedì 22 settembre, per i lavoratori di tutti i settori, pubblici e privati, che aderiscono alla mobilitazione generale indetta dai sindacati di base.L'agitazione, di tutto il mondo del lavoro, è stata indetta dall'Unione sindacale di base a livello. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Leggi su Tgr Abruzzo Domani sciopero generale Stop di 24 ore proclamato dal sindacato di base. Il Tar sospende l'ordinanza del ministro Salvini. Alla Asl di Chieti si asterranno dal lavoro anche gli addetti ai Cup - facebook.com Vai su Facebook

Lo sciopero generale di domani, a sostegno dei palestinesi - X Vai su X

Sciopero generale oggi per Gaza, a rischio scuola e trasporti ma anche taxi e navi - Aggiornamento del 22 Settembre delle ore 08:06; Oggi sciopero generale per Gaza, l’impatto sui servizi. Manifestazione a Roma; Sciopero generale per Gaza, da treni a scuola: settori a rischio stop oggi 22 settembre.

Oggi lo sciopero generale per Gaza. Dai trasporti alle scuole, chi si ferma - Una giornata di mobilitazione proclamata da Usb e altri sindacati di base. Scrive rainews.it

È in corso lo sciopero generale a sostegno della Palestina - È stato indetto dai sindacati di base, sono previsti disagi per i trasporti e manifestazioni in molte città italiane ... Riporta ilpost.it