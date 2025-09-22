Sciopero generale oggi a Roma | chiuse le fermate Termini delle metro A e B traffico intenso

Sciopero generale oggi a Roma, Atac ha annunciato che le Autorità hanno disposto la chiusura delle fermate Termini delle metro A e B. Traffico intenso in città già dal matttino presto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Leggi su Tgr Abruzzo Domani sciopero generale Stop di 24 ore proclamato dal sindacato di base. Il Tar sospende l'ordinanza del ministro Salvini. Alla Asl di Chieti si asterranno dal lavoro anche gli addetti ai Cup - facebook.com Vai su Facebook

Lo sciopero generale di domani, a sostegno dei palestinesi - X Vai su X

Oggi sciopero generale per Gaza, l’impatto sui servizi. Manifestazione a Roma; Sciopero a Roma: oggi a rischio metro, bus e tram per 24 ore. Tutti i dettagli; Sciopero generale oggi per Gaza, a rischio scuola e trasporti ma anche taxi e navi - La scheda sullo sciopero di oggi per Gaza.

Sciopero generale oggi a Roma: chiuse le fermate Termini delle metro A e B, traffico intenso - Sciopero generale oggi a Roma, Atac ha annunciato che le Autorità hanno disposto la chiusura delle fermate Termini delle metro A e B ... Segnala fanpage.it

Sciopero a Roma oggi 22 settembre: trasporti e scuola, i servizi a rischio - Rete Atac e Cotral a rischio per sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati Usb, Orsa e Cobas a sostegno di Gaza ... roma.corriere.it scrive