Sciopero generale oggi 22 settembre trasporti scuole servizi a rischio | gli stop nelle città

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una giornata di mobilitazione nazionale. Lunedì 22 settembre 2025 si preannuncia difficile per chi dovrà muoversi o lavorare. L’ Usb e altri sindacati di base hanno indetto uno sciopero generale di 24 ore, che partirà a mezzanotte e terminerà alle 23. Lo stop interesserà trasporti, scuola, istruzione e ricerca, oltre a settori come taxi, porti e logistica. Unica eccezione: aerei e comparto aeroportuale, che resteranno regolari. Le motivazioni della protesta. Alla base della mobilitazione c’è la denuncia dell’ “economia di guerra” e la solidarietà al popolo palestinese. Nel documento ufficiale, l’Usb richiama: il drammatico peggioramento della situazione umanitaria a Gaza,. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sciopero generale, oggi, 22 settembre, trasporti, scuole, servizi a rischio: gli stop nelle città

