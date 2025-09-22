Sciopero generale oggi 22 settembre | orari città per città treni garantiti e perché si protesta

Cortei in oltre 60 città per Gaza e la “Global Sumud Flotilla”. Guida pratica a fasce di garanzia e link ufficiali (Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Genova). Il punto in 30 secondi Trasporti locali: le fasce di garanzia città per città Roma (ATAC) Milano (ATM) Torino (GTT) Bologna e Ferrara (TPER) Firenze e Toscana . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Sciopero generale oggi, 22 settembre: orari città per città, treni garantiti e perché si protesta

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Leggi su Tgr Abruzzo Domani sciopero generale Stop di 24 ore proclamato dal sindacato di base. Il Tar sospende l'ordinanza del ministro Salvini. Alla Asl di Chieti si asterranno dal lavoro anche gli addetti ai Cup - facebook.com Vai su Facebook

Lo sciopero generale di domani, a sostegno dei palestinesi - X Vai su X

Sciopero generale oggi per Gaza, a rischio scuola e trasporti ma anche taxi e navi - Aggiornamento del 22 Settembre delle ore 08:06; Sciopero generale oggi: a rischio stop anche treni, bus, metro e scuola. Chi si ferma per Gaza; 22 settembre 2025: sciopero generale nazionale del settore trasporti.

È il giorno dello sciopero generale. Dal settore pubblico al privato, l’Italia si mobilita per Gaza: le manifestazioni - Oltre 80 manifestazioni in tutta Italia per lo sciopero generale a sostegno di Gaza. Da ilfattoquotidiano.it

È in corso lo sciopero generale a sostegno della Palestina - È stato indetto dai sindacati di base, sono previsti disagi per i trasporti e manifestazioni in molte città italiane ... Riporta ilpost.it