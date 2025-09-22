Sciopero generale oggi 22 settembre | disagi per treni bus e scuola Le manifestazioni per Gaza
Scatta oggi, lunedì 22 settembre, la seconda giornata di sciopero e mobilitazione contro l'invasione dell'esercito israeliano a Gaza City. Lo sciopero è stato indetto su scala nazionale per 24 ore da alcune sigle sindacali autonome - ci sono Usb, Adl Cobas, Cub - e interessa tutti i settori: dai. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani
Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti
Oggi #sciopero generale di 24 ore proclamato da USB e sindacati di base a sostegno del popolo palestinese. Circa 80 le manifestazioni in tutta Italia. Disagi e cancellazioni nel traffico ferroviario, nel trasporto pubblico locale e nelle scuole. #Tg1 Roberta Ferra - X Vai su X
LA DIRETTA | L'Italia scende in piazza per Gaza, in corso lo sciopero generale. Cortei e presidi in oltre 70 città #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Cortei per Gaza: manifestanti sui binari a Torino, scontri a Milano, bloccata autostrada a Bologna - Scontri a Milano: sassaiola dei manifestanti, la polizia indietreggia (Video); Sciopero generale per Gaza, a Milano e Marghera scontri manifestanti-forze ordine. DIRETTA; SCIOPERO GENERALE OGGI, lunedì 22 settembre.
Sciopero generale per Gaza, l’Italia si ferma: disagi per treni, bus e scuole. Orari e fasce garantite - Oltre 70 cortei nelle città Dai treni alle scuole, dai porti al trasporto locale alla sanità. Da lastampa.it
Sciopero generale per Gaza, a Milano momenti di tensione manifestanti-Polizia. DIRETTA - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale per Gaza, a Milano momenti di tensione manifestanti- Scrive tg24.sky.it