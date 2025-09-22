Sciopero generale oggi 22 settembre | disagi per treni bus e scuola Le manifestazioni per Gaza

22 set 2025

Scatta oggi, lunedì 22 settembre, la seconda giornata di sciopero e mobilitazione contro l'invasione dell'esercito israeliano a Gaza City. Lo sciopero è stato indetto su scala nazionale per 24 ore da alcune sigle sindacali autonome - ci sono Usb, Adl Cobas, Cub - e interessa tutti i settori: dai.

