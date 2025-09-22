Sciopero generale manifestazioni e cortei | chi si ferma oggi per Gaza
A pochi giorni dalla protesta del 19 settembre, organizzata in tutta Italia dai sindacati per esprimere la propria solidarietà nei confronti del popolo palestinese, si terrà oggi il secondo giorno di sciopero generale.Il corteoPer l’occasione i sindacati Cub Trento e Sbm Trento hanno organizzato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani
Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti
Durerà fino alle 23 lo #sciopero generale in solidarietà alla popolazione di #Gaza e alla Global Sumud Flotilla. Chiusure e disagi per scuola, università, #trasporti. A Milano un corteo è partito poco fa da piazzale Cadorna e arriverà alla Stazione Centrale
"Blocchiamo tutto", l'Italia si ferma per Gaza. Sciopero generale e cortei a Roma, Milano e Napoli. I porti a rischio stop. #ANSA
Sciopero per Gaza, trasporti pubblici e privati si fermano. La ‘chiamata’ di protesta degli studenti - Marghera, manifestanti di fronte al casello del porto; Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza: cortei e presidi in 80 città; Sciopero generale per Gaza, da treni a scuola: settori a rischio stop oggi 22 settembre.
Lunedì sciopero generale per Gaza, manifestazioni confermate ma incognita maltempo - Lunedì 22 settembre sciopero generale anche nella nostra regione. Secondo primocanale.it
Sciopero per Gaza a Genova: tre cortei e blocco dei varchi portuali - Centinaia di manifestanti in piazza, studenti in marcia e presidio davanti al porto. Segnala ligurianotizie.it