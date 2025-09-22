Sciopero generale manifestazioni e cortei | chi si ferma oggi per Gaza

Trentotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dalla protesta del 19 settembre, organizzata in tutta Italia dai sindacati per esprimere la propria solidarietà nei confronti del popolo palestinese, si terrà oggi il secondo giorno di sciopero generale.Il corteoPer l’occasione i sindacati Cub Trento e Sbm Trento hanno organizzato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Sciopero per Gaza, trasporti pubblici e privati si fermano. La ‘chiamata’ di protesta degli studenti - Marghera, manifestanti di fronte al casello del porto; Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza: cortei e presidi in 80 città; Sciopero generale per Gaza, da treni a scuola: settori a rischio stop oggi 22 settembre.

sciopero generale manifestazioni corteiLunedì sciopero generale per Gaza, manifestazioni confermate ma incognita maltempo - Lunedì 22 settembre sciopero generale anche nella nostra regione. Secondo primocanale.it

sciopero generale manifestazioni corteiSciopero per Gaza a Genova: tre cortei e blocco dei varchi portuali - Centinaia di manifestanti in piazza, studenti in marcia e presidio davanti al porto. Segnala ligurianotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale Manifestazioni Cortei