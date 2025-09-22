Sciopero generale in oltre tremila sfilano dietro allo striscione | Stop al genocidio

LECCE - Un corteo molto partecipato ha animato lo sciopero generale indetto anche a Lecce dal sindacalismo di base, con Usb in testa, per denunciare il dramma umanitario in corso nella Striscia di Gaza. La manifestazione è stata voluta per testimoniare sostegno e vicinanza alla popolazione civile. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Sciopero per Gaza, tremila in corteo a Napoli: occupati binari in Stazione al grido di “Assassini”; Sciopero pro Palestina, grande successo a Trieste! oltre in tremila al varco del porto di Trieste (FOTO-VIDEO); Il documento per il rispetto dei diritti umani a Gaza divide la scuola bresciana.

Sciopero generale per Gaza. Cortei e disagi da Milano a Palermo. A Roma bloccata la stazione Termini - Dalle stazioni ferroviarie paralizzate di Roma e Napoli ai porti di Genova e Livorno, passando per Milano, Bologna, Palermo, Pisa e Cagliari: migliaia di ... Riporta huffingtonpost.it

Sciopero generale per Gaza, in corso manifestazioni e cortei in tutta Italia. DIRETTA - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale per Gaza, in corso manifestazioni e cortei in tutta Italia. Scrive tg24.sky.it