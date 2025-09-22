Sciopero generale in migliaia a bloccare il varco Valessini | Le istituzioni con noi al presidio a fermare lo scarico di armi Foto e video
Hanno iniziato a ritrovarsi al varco Valessini a partire dalle 6 di oggi lunedì 22 settembre, come stabilito nei giorni precedenti. E in più di duemila, poco prima delle 10, sono arrivate al molo Italia. Con in mano striscioni e bandiere, al grido di "stop al genocidio", hanno espresso sostegno e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani
Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti
Durerà fino alle 23 lo #sciopero generale in solidarietà alla popolazione di #Gaza e alla Global Sumud Flotilla. Chiusure e disagi per scuola, università, #trasporti. A Milano un corteo è partito poco fa da piazzale Cadorna e arriverà alla Stazione Centrale - X Vai su X
Leggi su Tgr Abruzzo Domani sciopero generale Stop di 24 ore proclamato dal sindacato di base. Il Tar sospende l'ordinanza del ministro Salvini. Alla Asl di Chieti si asterranno dal lavoro anche gli addetti ai Cup - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale, in migliaia a bloccare il varco Valessini. Foto e video; Sciopero la Palestina lunedì 22 settembre in Toscana: quanto dura e in quali città ci sono i cortei; Roma: previste decine di migliaia di persone a Piazza dei 500 per la giornata di sciopero generale.
In migliaia a Trento allo sciopero generale per Gaza - Migliaia di persone sono scese in piazza, a Trento, per lo sciopero generale "per manifestare il sostegno incondizionato alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla e chiedere la tutela dei v ... Lo riporta ansa.it
Sciopero generale per Gaza, attive le Metro a Roma. Treni, scuola, cortei: che succede - I sindacati avevano promesso di bloccare l'Italia in sostegno della causa palestinese. Da iltempo.it