Sciopero generale a Milano per Gaza dalle scuole ai trasporti | manifestazioni e proteste Ecco il punto

22 settembre 2025

Milano, 22 settembre 2025 - Lunedì di sciopero e mobilitazione sindacale a sostegno del popolo palestinese, contro l'invasione dell'esercito israeliano a Gaza City. Modalità e piattaforme sono differenti. Da un lato la Cgil e l'associazionismo civico, dall'altro una galassia di sigle sindacali autonome. L'eventuale astensione dal lavoro potrebbe interessare anche il personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord - a partire dalla mezzanotte alle ore 23 di oggi - e con conseguenti variazioni sugli orari o cancellazioni di treni e altri mezzi di trasporto pubblici. Per quanto riguarda la scuola, gli scioperi della giornata sono addirittura due: oltre a quello proclamato dalla Usb nell'ambito della mobilitazione generale a sostegno della Palestina che riguarda tutte le categorie del lavoro, senza distinzioni tra ambiti pubblici e privati, c'e' quello proclamato dalle sigle Conf. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

sciopero generale milano gazaSciopero generale a Milano per Gaza dalle scuole ai trasporti: manifestazioni e proteste. Ecco il punto - Al momento aperte le metropolitane M1, M2, M3 e M5: cordiali la M4. Secondo msn.com

sciopero generale milano gazaMilano, sciopero per Gaza: chiude la M4. Alle 9,30 raduno per il corteo a Cairoli - Sotto una pioggia battente si preparano i manifestanti che a Milano oggi partecipano allo sciopero nazionale a sostegno di Gaza. Si legge su milano.repubblica.it

