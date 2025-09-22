Sciopero Generale 22 Settembre | Una Giornata di Lotta e Solidarietà per Gaza

Il 22 settembre non sarà solo un lunedì di sciopero, ma una giornata di mobilitazione che richiama l’attenzione sui diritti umani e sulla solidarietà internazionale in un momento di crisi, riflettendo il ruolo della società civile e dei lavoratori come attori politici oltre che sociali L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Sciopero Generale 22 Settembre: Una Giornata di Lotta e Solidarietà per Gaza.

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

Carteinregola aderisce allo sciopero generale del 22 settembre per dire basta al genocidio in Palestina - facebook.com Vai su Facebook

Lo sciopero generale di domani, a sostegno dei palestinesi - X Vai su X

22 settembre 2025: sciopero generale nazionale del settore trasporti; Sciopero generale lunedì 22 settembre per Gaza: a rischio scuola e trasporti, anche taxi e navi - ItTaxi e Uri non aderiscono a sciopero; Sciopero generale dei trasporti confermato: gli orari garantiti dei treni.

Sciopero generale il 22 settembre, a rischio treni, scuola e trasporti: orari dei mezzi e chi si ferma - Domani, lunedì 22 settembre 2025, è in programma uno sciopero generale di 24 ore a livello nazionale indetto dai sindacati di base per Gaza, che coinvolgerà ... Come scrive fanpage.it

Sciopero generale per Gaza: il 22 settembre si fermano trasporti, scuola, università. Mobilitazioni in tutta Italia, in Veneto il blocco del porto di Venezia - Lo sciopero di 24 ore coinvolgerà il trasporto pubblico locale, le ferrovie, i porti, ma anche scuola e università in ... Riporta ilgazzettino.it