Sciopero generale 22 settembre | treni metro e bus a rischio da Nord a Sud Ecco le corse garantite

Lunedì di disagi per migliaia di pendolari. Lo sciopero generale indetto dall’ Unione sindacale di base per oggi, lunedì 22 settembre, sta coinvolgendo vari settori privati e pubblici, incluso quello dei trasporti. “Blocchiamo tutto con la Palestina nel cuore”, lo slogan utilizzato dalle sigle Usb per annunciare la mobilitazione in segno di solidarietà con la popolazione palestinese e a sostegno della Global Sumud Flotilla. Trenitalia e Italo. Lo sciopero è scattato alla mezzanotte e andrà avanti fino alle ore 23 di lunedì. Allo sciopero ha annunciato l’adesione il personale del Gruppo Fs con Trenitalia (fatta eccezione per la Calabria), ma ad incrociare le braccia saranno anche i dipendenti di Italo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

