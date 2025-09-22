Sciopero generale 22 settembre 2025 per Gaza | orari settori coinvolti fasce garantite Possibili disagi in tutta Italia

Possibili disagi in tutta Italia nella giornata di oggi 22 settembre per lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base in solidarietà con il popolo palestinese della Striscia di Gaza: la mobilitazione potrebbe coinvolgere molti lavoratori pubblici e privati in tutte le regioni, dalle grandi città come Roma, Milano o Genova ai centri minori. I motivi dello sciopero. Lo sciopero generale del 22 settembre è stato proclamato dai sindacati di base, in particolare dall’ Unione Sindacale di Base (USB) insieme a sigle come Cub, Sgb, Adl e Usi-Cit. L’obiettivo principale è esprimere solidarietà alla popolazione civile di Gaza e denunciare la crisi umanitaria nella Striscia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

