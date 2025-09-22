Sassaiola contro i blindati della polizia in via Vittor Pisani a Milano, davanti alla Stazione Centrale. I disordini sono scoppiati alla manifestazione organizzata in occasione dello sciopero generale indetto per Gaza. I dimostranti erano entrati già in contatto con gli agenti in assetto anti sommossa schierati a protezione della stazione. Qui è stata anche evacuata l’area commerciale: tutte le persone presenti sono state portate nell’area dei binari mentre alcuni manifestanti hanno preso degli idranti usandoli contro le forze dell’ordine che hanno risposto con i lacrimogeni. Intorno alle 15 i manifestanti sono stati respinti, con i segni degli scontri ben visibili nell’atrio della stazione, tra porte sfondate e barricate improvvisate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sciopero Gaza, tensioni a Milano: sassaiola contro la polizia