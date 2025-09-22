Sciopero Gaza manifestazione con 5 mila persone a Cagliari

Tg24.sky.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre cinquemila persone hanno sfilato per le strade di Cagliari per lo sciopero pro Gaza, aderendo alla mobilitazione dell’Usb organizzata in oltre settanta città italiane. Decine di movimenti e associazioni hanno partecipato, con studenti e cittadini in piazza con bandiere dei Quattro Mori e della Palestina. Il corteo si muove da piazza del Carmine verso il Consiglio regionale toccando le principali vie della città. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

sciopero gaza manifestazione con 5 mila persone a cagliari

© Tg24.sky.it - Sciopero Gaza, manifestazione con 5 mila persone a Cagliari

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Sciopero per Gaza, manifestanti sui binari a Torino: treni fermi. Organizzatori: “Siamo 100 mila” - Torino, manifestati sui binari: circolazione sospesa; Sciopero per Gaza, ventimila a Venezia verso il porto: a Milano e Genova la pioggia non ferma i cortei di…; Proteste pro Palestina a Torino, traffico in tilt e 7.000 persone in corteo dopo le tensioni al Campus Einaudi.

sciopero gaza manifestazione 5Sciopero generale per Gaza, in corso manifestazioni e cortei in tutta Italia. DIRETTA - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale per Gaza, in corso manifestazioni e cortei in tutta Italia. Riporta tg24.sky.it

sciopero gaza manifestazione 5Sciopero generale per Gaza. Cortei e disagi da Milano a Palermo. A Roma bloccata la stazione Termini - Dalle stazioni ferroviarie paralizzate di Roma e Napoli ai porti di Genova e Livorno, passando per Milano, Bologna, Palermo, Pisa e Cagliari: migliaia di ... Come scrive huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Gaza Manifestazione 5