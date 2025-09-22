Sciopero Gaza manifestazione con 5 mila persone a Cagliari

Oltre cinquemila persone hanno sfilato per le strade di Cagliari per lo sciopero pro Gaza, aderendo alla mobilitazione dell’Usb organizzata in oltre settanta città italiane. Decine di movimenti e associazioni hanno partecipato, con studenti e cittadini in piazza con bandiere dei Quattro Mori e della Palestina. Il corteo si muove da piazza del Carmine verso il Consiglio regionale toccando le principali vie della città. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sciopero Gaza, manifestazione con 5 mila persone a Cagliari

