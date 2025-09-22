Sciopero Gaza manifestanti occupano binari stazione Napoli

A Napoli alcuni manifestanti dei sindacati di base hanno occupato per circa venti minuti i binari della Stazione Centrale, provocando forti ritardi nei treni in arrivo e in partenza. Disagi segnalati anche alla Circumvesuviana di Ercolano-Scavi. Un corteo di studenti è raggruppato in piazza Mancini, a pochi passi dalla stazione, mentre un altro, composto da sindacati, studenti e movimenti, è previsto nel pomeriggio nell’area dell’ex Base Nato a Bagnoli, vicino all’istituto Rossini, dove il presidente Mattarella inaugurerà l’anno scolastico. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sciopero Gaza, manifestanti occupano binari stazione Napoli

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Sciopero nazionale per Gaza: disagi nel trasporto locale, porti, ferrovie e università. Cortei e blocchi in 75 città. Salvini: “Adesione sotto il 7%. Numeri in calo rispetto alle ultime mobilitazioni” - X Vai su X

Local Team. . LIVE Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia: diretta video - facebook.com Vai su Facebook

Lunedì 'nero' per i trasporti, scioperi nelle scuole. Lo stop per Gaza; Sciopero a Napoli, i manifestanti “occupano” la stazione Centrale: i dati sull'affluenza; Roma, oggi sciopero generale per Gaza: sindacati e studenti in piazza, chiusa la metro Termini.

Sciopero a Napoli, i manifestanti “occupano” la stazione Centrale: i dati sull'affluenza - La mobilitazione è stata proclamata dal sindacato Usb per puntare l'attenzione su ... Come scrive msn.com

Sciopero per Gaza, ventimila a Venezia verso il porto: a Milano e Genova la pioggia non ferma i cortei di studenti e lavoratori - A Torino e Bologna studenti bloccano ingressi universitari: "Stop al genocidio" ... Segnala ilfattoquotidiano.it