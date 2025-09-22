Sciopero Gaza | a Napoli manifestanti bruciano foto Meloni e Netanyahu
Circa 50mila persone, secondo gli organizzatori, hanno manifestato tra le strade del centro di Napoli per chiedere lo “stop al genocidio” in atto a Gaza, in occasione dello sciopero generale indetto per oggi 22 settembre. Al grido ‘Blocchiamo tutto’ il corteo ha prima occupato la stazione centrale, per poi proseguire fino al Molo Beverello dove sono riusciti a irrompere sui pontili. Davanti al Beverello è stato inscenato un blocco stradale che ha creato forti tensioni tra gli scioperanti e gli scooteristi che volevano passare a tutti i costi. Parolacce e spintoni ma nulla di più, i centauri sono tornati indietro e la manifestazione è proseguita a piazza Trieste e Trento, via Toledo per poi sciogliersi a piazza Dante. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: sciopero - gaza
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Lo sciopero per Gaza, di lunedì, chiamato da una sigla minore, è un successo enorme che travalica sigle, posizionamenti. Una mobilitazione enorme e positiva. I titoli dei 3 principali quotidiani italiani sono sulla stazione di Milano e l'autostrada di Bologna. Pro - X Vai su X
Local Team. . LIVE Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia: diretta video - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero per Gaza, manifestanti irrompono nella stazione centrale di Napoli; Sciopero Gaza, in migliaia a Napoli: occupati binari in Stazione, applausi alla folla in strada; Sciopero per Gaza, a Napoli manifestanti sfondano il blocco e occupano la stazione centrale: tensione con la….
Sciopero Gaza: a Napoli manifestanti bruciano foto Meloni e Netanyahu - (LaPresse) Circa 50mila persone, secondo gli organizzatori, hanno manifestato tra le strade del centro di Napoli per chiedere lo stop al genocidio ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com
Sciopero generale per Gaza, a Milano momenti di tensione manifestanti-Polizia. DIRETTA - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale per Gaza, a Milano momenti di tensione manifestanti- tg24.sky.it scrive