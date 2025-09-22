Sciopero Gaza | a Napoli manifestanti bruciano foto Meloni e Netanyahu

Circa 50mila persone, secondo gli organizzatori, hanno manifestato tra le strade del centro di Napoli per chiedere lo “stop al genocidio” in atto a Gaza, in occasione dello sciopero generale indetto per oggi 22 settembre. Al grido ‘Blocchiamo tutto’ il corteo ha prima occupato la stazione centrale, per poi proseguire fino al Molo Beverello dove sono riusciti a irrompere sui pontili. Davanti al Beverello è stato inscenato un blocco stradale che ha creato forti tensioni tra gli scioperanti e gli scooteristi che volevano passare a tutti i costi. Parolacce e spintoni ma nulla di più, i centauri sono tornati indietro e la manifestazione è proseguita a piazza Trieste e Trento, via Toledo per poi sciogliersi a piazza Dante. 🔗 Leggi su Lapresse.it

