Sciopero Gaza 20mila in corteo a Roma Termini

Tg24.sky.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa 20 mila persone, tra studenti e altri manifestanti, si sono radunate alla Stazione Termini per lo sciopero del 22 settembre in sostegno della Palestina. La stazione è blindata, con blocchi di staccionate a protezione dei binari. In piazza sventolano bandiere di Usb, Potere al Popolo e associazioni palestinesi. I manifestanti hanno proclamato di voler paralizzare la città, dopo aver bloccato porti e altre stazioni ferroviarie, e si preparano a spostarsi verso i centri nevralgici del traffico di Roma. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

sciopero gaza 20mila in corteo a roma termini

© Tg24.sky.it - Sciopero Gaza, 20mila in corteo a Roma Termini

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Sciopero Gaza, 20mila in corteo a Roma Termini; Sciopero per Gaza, ventimila a Venezia verso il porto: a Milano e Genova la pioggia non ferma i cortei di…; L'Italia in piazza per Gaza, al via lo sciopero generale. Chi si ferma, settore per settore.

sciopero gaza 20mila corteoSciopero generale per Gaza. Cortei e disagi da Milano a Palermo. A Roma bloccata la stazione Termini - Dalle stazioni ferroviarie paralizzate di Roma e Napoli ai porti di Genova e Livorno, passando per Milano, Bologna, Palermo, Pisa e Cagliari: migliaia di ... huffingtonpost.it scrive

sciopero gaza 20mila corteoSciopero per Gaza, cortei e manifestazioni in tutta Italia: a Roma in migliaia bloccano la stazione Termini - Cortei e manifestazioni in tutta Italia nella giornata di oggi, lunedì 22 settembre, in occasione dello sciopero generale proclamato dai sindacati di base in solidarietà con la popolazione di Gaza. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Gaza 20mila Corteo