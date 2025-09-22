Sciopero digitale per Gaza | il 22 settembre anche gli influencer hanno scelto il silenzio sui social
Il 22 settembre 2025 resterà una data simbolica per l’attivismo digitale. In occasione dello sciopero generale indetto in solidarietà con la popolazione della Striscia di Gaza, anche i social network hanno vissuto una giornata insolita: profili spenti, schermi neri e interruzione totale delle interazioni. Un “sciopero digitale” che ha visto l’adesione di influencer, content creator e semplici utenti, trasformando il vuoto comunicativo in una potente forma di protesta. PH Credits: gazalastday Indice. Cos’è stato lo sciopero digitale per Gaza. La partecipazione degli influencer. Perché uno “sciopero digitale” per Gaza. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Silenzio per Gaza: SCIOPERO DIGITALE TOTALE COLLETTIVO OGNI GIORNO DALLE 21 ALLE 21.30 (ora locale) per una settimana DAL 29 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE Un piccolo gesto che tutti possiamo fare. --- Disconnessione collettiva di 3
Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza. Milano, scontri con la polizia. Bologna, bloccata la A14; È il giorno dello sciopero generale. Dal settore pubblico al privato, l’Italia si mobilita per Gaza:…; Sciopero per Gaza in Toscana, cortei da Pisa a Calenzano. Manifestanti in FiPiLi, presidio al porto di Livorno.
Sciopero digitale per Gaza: anche gli influencer scelgono il silenzio - Sciopero digitale per Gaza, oggi i social network si sono svuotati: profili spenti, schermi neri per denunciare la tragedia in corso nella Striscia.
Sciopero per Gaza in diretta, l'Italia in corteo: pesanti scontri a Milano, bloccate la stazione Termini a Roma e l'autostrada a Bologna - Le ultime notizie sullo sciopero generale per Gaza oggi, 22 settembre, e gli aggiornamenti sulla guerra in diretta