Sciopero digitale per Gaza | il 22 settembre anche gli influencer hanno scelto il silenzio sui social

Il 22 settembre 2025 resterà una data simbolica per l'attivismo digitale. In occasione dello sciopero generale indetto in solidarietà con la popolazione della Striscia di Gaza, anche i social network hanno vissuto una giornata insolita: profili spenti, schermi neri e interruzione totale delle interazioni. Un "sciopero digitale" che ha visto l'adesione di influencer, content creator e semplici utenti, trasformando il vuoto comunicativo in una potente forma di protesta. PH Credits: gazalastday Indice. Cos'è stato lo sciopero digitale per Gaza. La partecipazione degli influencer. Perché uno "sciopero digitale" per Gaza.

