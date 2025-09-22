Sciopero dei trasporti Pro-Palestina | stop di 24 ore le fasce orarie garantite in Campania

Oggi, lunedì 22 settembre, è in programma uno sciopero nazionale dei trasporti indetto da Usb a sostegno di Gaza e della Palestina. La mobilitazione, della durata di 24 ore, coinvolgerà a Napoli i mezzi gestiti da Anm (autobus, tram, funicolari e metropolitana Linea 1), da Eav (Circumvesuviana, linee flegree, metropolitana Piscinola–Aversa e linee automobilistiche) e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

