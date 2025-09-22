Sciopero dei trasporti a Napoli gli aggiornamenti | Linea 1 attiva chiuse due funicolari

Primi aggiornamenti sullo sciopero generale dei trasporti che coinvolge anche Napoli. Al termine della prima fascia di garanzia, la situazione per Anm è la seguente:Metro Linea 1 e Linea 6: servizio attivoFunicolari Centrale e Chiaia: servizio sospesoFunicolare di Montesanto: solo corse. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

