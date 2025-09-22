Sciopero alla Aluminium Die Casting | i lavoratori chiedono più tutele sul turno notturno

Turni notturni e nessuna risposta alle richieste economiche. Oggi gli operai della Aluminium Die Casting di Saonara hanno scioperato per otto ore, con un presidio davanti ai cancelli e la sospensione degli straordinari. La mobilitazione arriva dopo l’introduzione di un turno notturno aggiuntivo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Fiom Padova - Aluminium Die Casting: Sciopero e mobilitazione per le maggiorazioni sul turno notturno; Sciopero alla Aluminium Die Casting: i lavoratori chiedono più tutele sul turno notturno; Fiom Padova - Presidio “Lavorare per vivere con dignità e non per morire” ricordando Marian Bratu e Sergiu Todita.

Esplosione Aluminium. Lunedì i sindacati in sciopero per chiedere più sicurezza - Ha trent'anni il ferito più grave dell'incidente all'Aluminium, un senegalese che da poco aveva ottenuto un contratto a tempo indeterminato dall'azienda. Scrive rainews.it