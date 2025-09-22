Sciopero alla Aluminium Die Casting | i lavoratori chiedono più tutele sul turno notturno

Padovaoggi.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Turni notturni e nessuna risposta alle richieste economiche. Oggi gli operai della Aluminium Die Casting di Saonara hanno scioperato per otto ore, con un presidio davanti ai cancelli e la sospensione degli straordinari. La mobilitazione arriva dopo l’introduzione di un turno notturno aggiuntivo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: sciopero - aluminium

