Sciopero a Torino per Gaza | studenti in corteo sotto pioggia
A Torino la giornata di sciopero generale per Gaza è iniziata sotto la pioggia con blocchi agli ingressi del Campus Einaudi e di altre scuole. Gli studenti si sono radunati in piazza Arbarello e si muoveranno verso piazza Carlo Felice, davanti a Porta Nuova, per unirsi al corteo dei sindacati di base. Previsti disagi nel trasporto pubblico e ferroviario. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: sciopero - torino
Il 5-0 dell’Inter al Torino dimostra che si può giocare e vincere anche con lo sciopero degli ultras (Ordine)
Corteo regionale e sciopero generale per Gaza, Torino si prepara a scendere in piazza il 20 e il 22 settembre: "Se bloccano la Flotilla, bloccheremo tutto"
Sciopero generale 21 e 22 settembre, i trasporti si bloccano per Gaza: orari e fasce di garanzia a Milano, Roma, Torino e Napoli
Gli studenti universitari in sciopero per Gaza a Torino https://lastampa.it/torino/2025/09/22/video/gli_studenti_universitari_in_sciopero_per_gaza_a_torino-15319302/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Dal Campus Einaudi a piazza Carlo Felice, cosa prevede lo sciopero che bloccherà Torino per l'intera giornata di lunedì - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero per Gaza, manifestanti sui binari: forti ritardi a Napoli. La protesta degli studenti - Manifestanti sui binari della stazione di Napoli: forti ritardi; Sciopero a Torino per Gaza: studenti in corteo sotto pioggia; Torino, sciopero generale per Gaza: blocchi diffusi per tutta la città e trasporto fermo, si parte dal Campus Einaudi.
Oggi lo sciopero per Gaza, dai treni alle scuole: tutte le notizie. Torino, studenti bloccano ingressi del Campus universitario. Diretta tv - Tutti i comparti aderiscono alla mobilitazione che vedrà manifestazioni in almeno 75 città, a cominciare da Roma, Milano e ... Riporta quotidiano.net
Sciopero generale per Gaza: a Roma chiuse le stazioni metro di Termini, a Torino gli studenti bloccano l'ingresso all'università - Lo sciopero generale indetto per oggi (lunedì 22 settembre) dalle sigle sindacali di base, in segno ... Si legge su leggo.it