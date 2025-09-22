Sciopero a Torino per Gaza | studenti in corteo sotto pioggia

A Torino la giornata di sciopero generale per Gaza è iniziata sotto la pioggia con blocchi agli ingressi del Campus Einaudi e di altre scuole. Gli studenti si sono radunati in piazza Arbarello e si muoveranno verso piazza Carlo Felice, davanti a Porta Nuova, per unirsi al corteo dei sindacati di base. Previsti disagi nel trasporto pubblico e ferroviario. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

sciopero a torino per gaza studenti in corteo sotto pioggia

