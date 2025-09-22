Sciopero a Roma oggi 22 settembre | stop a bus e metro orari e motivazioni della protesta

È in corso oggi lo sciopero generale nazionale indetto dai sindacati di base Usb, Cobas e Sgb, con l’adesione di Orsa Trasporti. La mobilitazione, che coinvolge settori pubblici e privati, sta creando disagi soprattutto al trasporto pubblico romano, con ripercussioni anche sul servizio regionale e interregionale. Trasporto pubblico a rischio. A Roma lo sciopero riguarda la rete Atac, i bus gestiti da operatori privati e i collegamenti Cotral. Fin dalle prime ore della mattina si sono registrati i primi disagi, con la chiusura della stazione Termini alle 8.00. Le fasce garantite prevedono la regolare circolazione fino alle 8. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Sciopero a Roma oggi, 22 settembre: stop a bus e metro, orari e motivazioni della protesta

