Ravenna, 22 settembre 2025 – Manifestazione per Gaza e la Palestina anche a Ravenna, partecipata soprattutto dagli studenti. Il corteo ha invaso e bloccato per alcuni minuti il ponte mobile, una delle infrastrutture più importanti della mobilità della città. Tre persone sono state denunciate. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sciopero, a Ravenna i manifestanti si sdraiano e bloccano il ponte mobile. Traffico in tilt, 3 denunce