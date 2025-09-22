ABBONATI A DAYITALIANEWS Trasporti senza interruzioni in città. A Palermo i mezzi urbani hanno circolato regolarmente nonostante lo sciopero indetto dall’ Unione Sindacale di Base (Usb). Lo stop è stato proclamato per chiedere il cessate il fuoco a Gaza, sostenere la Global Sumud Flotilla e sollecitare il governo a interrompere le relazioni con Israele. L’unica eccezione si è registrata per alcuni collegamenti dell’ Azienda Trasporti Siciliana (Ats), dove alcune corse interprovinciali sono state cancellate. Scuole colpite dalle adesioni. Situazione diversa negli istituti scolastici, dove docenti e personale Ata appartenenti a Usb, Csle, Conalpe e Conf. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sciopero a Palermo: trasporti regolari ma scuole in difficoltà