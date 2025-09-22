Sciopero a Palermo trasporti regolari Disagi nelle scuole

A Palermo trasporti urbani regolari nonostante lo sciopero indetto dall’Unione sindacale di base per chiedere il cessate il fuoco a Gaza, per sostenere la Global Sumud Flotilla e per chiedere al governo lo stop delle relazioni con Israele, mentre è saltata qualche corsa dell’Azienda trasporti siciliana che collega coi bus vari comuni siciliani. Disagi invece in diversi istituti scolastici dove. 🔗 Leggi su Feedpress.me

