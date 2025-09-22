Sciopero a Napoli parte il corteo a Fuorigrotta | bloccata viale Kennedy

Partito il corteo anche a Fuorigrotta dopo quello di questa mattina riguardo lo sciopero generale in corso in tutta Italia per denunciare il conflitto a Gaza. Primi blocchi e rallentamenti per. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Sciopero a Napoli, parte il corteo a Fuorigrotta: bloccata viale Kennedy

In questa notizia si parla di: sciopero - napoli

Sciopero Trenitalia e Trenord, disagi e ritardi da Roma a Napoli

Sciopero dei treni, a Napoli cancellata la metà dei collegamenti

Sciopero treni, circolazione in tilt. Cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti. Caos a Roma e Napoli

Oggi anche greenMe è in piazza a Roma e Napoli per raccontare lo sciopero generale per il popolo palestines. Il silenzio è complicità e vogliamo stare dalle parte giusta della storia: dalla parte della pace e dell'umanità. State aderendo anche voi? #FreeeGaz - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero per Gaza nelle città italiane. In foto Roma, Napoli e Genova @ultimoranet - X Vai su X

Cortei per Gaza, tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine in tutta Italia - Piantedosi: A Milano deliberato attacco contro la polizia; Sciopero Gaza, in migliaia a Napoli: occupati binari in Stazione, applausi alla folla in strada; Manifestazione per Gaza oggi a Napoli: in corteo per la Palestina: Siamo oltre 30mila.

Sciopero generale per Gaza. Cortei e disagi da Milano a Palermo. A Roma bloccata la stazione Termini - Dalle stazioni ferroviarie paralizzate di Roma e Napoli ai porti di Genova e Livorno, passando per Milano, Bologna, Palermo, Pisa e Cagliari: migliaia di ... Si legge su huffingtonpost.it

Blitz nella stazione centrale: il corteo sfonda le porte |VIDEO - I manifestanti pro pal hanno fatto irruzione nello scalo di piazza Garibaldi a Napoli: "Se non si ferma il genocidio noi fermiamo il paese" ... napolitoday.it scrive