Sciopero a Napoli i manifestanti occupano la stazione Centrale | i dati sull' affluenza
Sciopero generale dei trasporti oggi 22 settembre. La mobilitazione è stata proclamata dal sindacato Usb per puntare l'attenzione su ciò che sta succedendo a Gaza. A Napoli sono. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
In questa notizia si parla di: sciopero - napoli
Sciopero Trenitalia e Trenord, disagi e ritardi da Roma a Napoli
Sciopero dei treni, a Napoli cancellata la metà dei collegamenti
Sciopero treni, circolazione in tilt. Cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti. Caos a Roma e Napoli
"Blocchiamo tutto", l'Italia si ferma per Gaza. Sciopero generale e cortei a Roma, Milano e Napoli. I porti a rischio stop. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
"Blocchiamo tutto", l'Italia si ferma per Gaza. Sciopero generale e cortei a Roma, Milano e Napoli. I porti a rischio stop #ANSA - X Vai su X
Sciopero per Gaza: tremila in corteo a Napoli, occupati i binari nella Stazione centrale; Roma, i ricercatori precari occupano il Cnr; La protesta dei precari: il ministero ci deve assumere.
Sciopero a Napoli, i manifestanti «occupano» la stazione Centrale: i dati sull'affluenza - La mobilitazione è stata proclamata dal sindacato Usb per puntare l'attenzione su ... Segnala msn.com
Manifestazione Gaza Napoli, occupati i binari della Stazione Centrale - I manifestanti hanno fatto irruzione all'interno della Stazione Centrale di Napoli, posizionandosi sui binari e bloccando la circolazione ferroviaria ... Secondo fanpage.it