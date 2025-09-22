Sciopero a Milano treni in ritardo fino a 150 minuti | bus e tram cancellati o deviati anche per il temporale

Nelle principali stazioni ferroviarie Milano lo sciopero nazionale indetto per oggi, 22 settembre, ha causato cancellazioni e ritardi di treni fino a 150 minuti. La metro M4 resterà chiusa fino alle 15:00 mentre alcuni mezzi di superficie stanno subendo variazioni di orari e di percorsi, anche a causa degli allagamenti dovuti al violento temporale che si è abbattuto sulla città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

