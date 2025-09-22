Sciopero 22 settembre oltre 1mln di manifestanti pro-Gaza in oltre 80 città guerriglia urbana a Milano disordini anche a Roma Bologna e Torino

Mobilitazioni si sono svolte anche a Napoli, Palermo, Bari, Perugia, Terni e Livorno, con blocchi stradali, cortei e presidi ai porti e alle stazioni ferroviarie. A Palermo, gli organizzatori parlano di 20mila presenze dietro lo striscione “fermare il genocidio a Gaza, difendere la Flotilla, stop ec. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sciopero 22 settembre, oltre 1mln di manifestanti pro-Gaza in oltre 80 città, guerriglia urbana a Milano, disordini anche a Roma, Bologna e Torino

Cortei per Gaza, tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine in tutta Italia - Schelin a Meloni: Condanniamo le violenze di Milano, lo abbiamo sempre fatto, siamo contro la violenza politica. Aspettiamo che Meloni condanni i crimini di Netanyahu a Gaza; Sciopero generale, Palestina è il nome del nostro scontento; Anche Atm conferma lo sciopero: gli orari di metro, bus e tram a Milano.

Sciopero per Gaza, adesione oltre il 50% tra autobus e vaporetti a Venezia - Ha raggiunto il 51% nel settore autobus e il 62% in quello dei vaporetti l'adesione allo sciopero di lunedì 22 settembre. Riporta ilgazzettino.it

Sciopero generale per Gaza, da treni a scuola: settori a rischio stop oggi 22 settembre - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale per Gaza, da treni a scuola: settori a rischio stop oggi 22 settembre ... Scrive tg24.sky.it